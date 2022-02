Il sindaco vegano di New York colto in flagrante mentre mangia pesce

A New York tiene banco il flashgate: lo scandalo che ha colpito Eric Adams, il primo cittadino di New York, famoso sostenitore della dieta vegana. Adams è diventato vegano 5 anni fa per combattere il diabete e da allora si è fatto promotore di questo tipo di alimentazione, ritenuta più sana per sé e per tutto il pianeta. Immaginatevi quindi l’opinione pubblica quando è stato beccato mentre mangiava pesce in un ristorante italiano di Manhattan…

Il fatto è accaduto all’Osteria La Baia, un posto dove Adams ama organizzare incontri di lavoro e telefonate, ma proprio qui nel suo ristorante preferito, qualcuno l’ha tradito, rivelando che il sindaco mangia spesso pesce, in barba ai dettami della dieta vegana! Per rispondere alle polemiche, Adams, ha puntualmente dichiarato: "Fatemi essere chiaro. Convertirmi a una dieta a base vegetale ha salvato la mia vita. Aspiro a mangiare alimenti provenienti al 100% dal mondo vegetale. Voglio essere un modello per le persone che seguono o aspirano a seguire una dieta vegana, ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente ho mangiato del pesce".

La sua battaglia va oltre la sua dieta personale però; ha recentemente annunciato il venerdì vegano: una volta a settimane nelle mense delle scuole pubbliche si mangerà un pasto completamente vegetale. Il 7 febbraio Adams ha anche organizzato un evento pubblico in cui si è messo ai fornelli per cucinare un menù senza derivati animali. In questa occasione, parlando con i giornalisti, ha dichiarato che chi mangia formaggio è come chi si fa di eroina: "Il cibo è come una droga. Se prendi una persona dipendente dall'eroina e la metti in una stanza, poi prendi qualcuno dipendente dal formaggio e lo metti in un'altra stanza, poi li tieni in astinenza, vi sfido a dirmi quale persona è dipendente dall'eroina e quale dal formaggio". Se il formaggio è come l’eroina, il pesce a quale droga corrisponde?