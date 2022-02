Zouma prende il gatto a calci e schiaffi e il video finisce sui social

Il difensore ventisettenne del West Ham, Kurt Zouma, si è meritato un’ondata di critiche a causa del suo vergognoso comportamento. Suo fratello ha ripreso Zouma mentre schiaffeggia e calcia il povero gatto di casa con un sottofondo di risate generali. il club inglese ha subito preso le distanze dal comportamento del difensore che si è pubblicamente scusato per quello che ha fatto: ”Anche se non ci sono scuse per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente, voglio farlo – ha detto il giocatore – Voglio dire che sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video e assicuro che i nostri due gatti stanno bene, sono amati da tutta la nostra famiglia ed è stato un incidente isolato che non si ripeterà”. Il video mostra chiaramente Zouma che rincorre il gatto per lanciargli una scarpa addosso, il povero micio poi viene schiaffeggiato, afferrato e lasciato cadere per essere calciato, come se fosse un pallone da calcio. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha chiaramente espresso la sua indignazione con le parole di un portavoce: “È un video sconvolgente. Non è mai accettabile prendere a calci, picchiare o schiaffeggiare un animale, che sia per punizione o altro. Indagheremo sempre su eventuali reclami che ci vengono presentati riguardo la salute degli animali”. La questione potrebbe avere anche risvolti legali visto che nel Regno Unito la violenza verso gli animali è punibile con una pena massima di 5 anni di reclusione. Il suo comportamento rimane incommentabile.