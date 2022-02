Belen Rodriguez conferma: “Rivedo Stefano de Martino”

Le foto dei paparazzi si susseguono e ormai sembra un evidente ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Ma la showgirl ha la testa al lavoro e ieri ha debuttato a Le Iene in compagnia di Teo Mammuccari. Intervistata dal Corriere in vista del nuovo traguardo lavorativo, la conduttrice ha lasciato intendere che con l’ex è di nuovo tutto in ballo: “In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”.

Belen si è detta pronta per il programma perché ormai è una iena anche nella vita aldilà dello schermo: "Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece, lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”.

Nel corso della puntata di ieri delle Iene è stata chiamata anche a dare un giudizio su una serie di personaggi tra cui proprio Stefano de Martino: "È la persona che mi ha fatto soffrire di più. Se mi ha tradito? Penso di sì” – ha commentato Belen – ma per lui ci sarò sempre”.