Resta due giorni su un materassino galleggiante su un lago quasi ghiacciato

Un uomo e una donna cercavano di utilizzare un materassino gonfiabile come zattera per raggiungere e salire sulla propria barca, ormeggiata nel Lago Texoma, qualcosa dev'essere andato storto e la donna è rimasta sul materasso galleggiante per due giorni a temperature rigidissime (un po’ alla Titanic sì). A salvarla ci hanno pensato il capotreno Cristian Sosa e l'ingegnere ferroviario Justin Luster che si trovavano a bordo di un treno che scosteggia il lago quando hanno visto in mezzo all'acqua una donna che si sbracciava per farsi notare.

“La donna muoveva solo il braccio sinistro, l’altro era ben saldo al materassino – ha raccontato Sosa – ha detto di chiamarsi Connie e che stava galleggiando su quel materasso da circa due giorni”. Quando è stata salvata Connie presentava i primi segni di ipotermia ed è stata subito riscaldata. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, il fidanzato pare che si sia buttato e che sia riuscito a nuotare e salvarsi ben prima di lei, trovando riparo in una casa a bordo del lago. La prima domanda che sorge spontanea è come mai non si sia attivato per portarle dei soccorsi. Fortunatamente ora la donna sta bene e forse potrà spiegare meglio la dinamica dei fatti.