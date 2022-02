Bella Hadid posa senza ritocchi per Victoria's Secret

Bella Hadid è la protagonista della campagna creata da Victoria’s Secret in occasione di San Valentino. Ha scelto di posare senza fotoritocco per rafforzare il messaggio del marchio: rivoluzionare i canoni di bellezza e valorizzare le diversità.

Chi meglio di lei poteva farsi portavoce di questo messaggio, Hadid fa infatti parte del VS Collective, un gruppo di sostegno alle donne per promuovere il cambiamento sociale e la body positivity.

La collezione di intimo VC per il giorno dgli innamorati comprende bustini trasparenti e di pizzo abbinati a sfumature rosa con stampe floreali e reggiseni push-up in raso rosso fuoco. Hadid indossa un completino nero e uno rosa pesca con reggicalze in pizzo; stupenda, nonostante le smagliature lasciate al naturale.

Bella Hadid è una delle modelle più richieste non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua forza caratteriale, per le sue scelte forti. In passato si è messa in luce per la sua attenzione alla tematica della salute mentale, a quella femminista e non ultima della povertà. Di recente alcuni scatti l’hanno immortalata mentre distribuisce giacche ai senzatetto di New York con indosso jeans larghi e piumino oversize.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella (@bellahadid)



Prima che una modella strepitosa, è una donna ricca di valori e carattere.