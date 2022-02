C’è già un nuovo iPhone in uscita? In arrivo l'iPhone SE di nuova generazione

L’iPhone 13 è uscito solo questo autunno, ma già si parla di un nuovo arrivato in casa Apple che potrebbe essere annunciato a breve. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla testata Bloomberg, la Apple starebbe per lanciare la nuova generazione di iPhone SE, una versione più economica dello smartphone di Cupertino, con un design un po’ vecchiotto, ma con un chip aggiornato e potente. Si tratta della terza generazione dell’iPhone SE, l’ultimo aggiornamento risaliva ormai al 2020. La data fissata per l’evento di presentazione sarebbe l’8 marzo, in quest’occasione verrà presentata anche la versione aggiornata dell’iPad Air 5g.

Anno di grandi novità per Apple che sempre a marzo rilascerà l’aggiornamento iOS 15.4 che introdurrà la possibilità di sbloccare lo smartphone con il riconoscimento facciale anche se si ha indosso la mascherina (giusto in tempo per la fine della pandemia, speriamo).

Novità anche per quanto riguarda i Mac: potrebbe arrivare un MacBook Pro "entry-level" con un processore M2, ma senza Touch Bar per uscire con un prezzo più contenuto, il display sarebbe inoltre Lcd e non mini-Led. E ancora l’iPhone 14, che sarà presentato in 4 modelli già nel 2022, così come l’Apple Watch Series 8. Insomma ormai Apple tira fuori un prodotto al giorno per tenere sempre sul chi va là i suoi fedelissimi appassionati.