Da due anni un ronzio sta facendo impazzire gli abitanti di Halifax

Esiste una contea nel West Yorkshire in cui dormire sonni tranquilli diventa sempre più complicato a causa di un misterioso e incessante ronzio: come la centrifuga di una lavatrice o un aspirapolvere sempre acceso; questo è quello che gli abitanti dicono di sentire in ogni momento della giornata. Da due anni gli abitanti di questo paese sono perseguitati dal ronzio misterioso, giorno e notte. Per risolvere la questione le stanno provando tutte: hanno creato un gruppo su Facebook, hanno chiamato la BBC e adesso hanno deciso di scrivere al primo ministro Boris Johnson per chiedere aiuto.

Il rumore è insopportabile: "Causa ansia, insonnia e paura di impazzire", scrivono sulla pagina Facebook dedicata in cui sono iscritti 400 abitanti che condividono il disagio causato dal ronzio misterioso. Yvonne Connard, 50 anni, ha sentito per la prima volta lo strano un ronzio un anno e mezzo fa, nel cuore della notte, così ha creato la pagina Facebook. Gli abitanti di Halifax ogni tanto pubblicano rilevazioni acustiche ed effettivamente il ronzio sembra raggiungere i 30-40 decibel. "Continueremo a investigare", assicura l’amministrazione locale che avrebbe individuato alcune possibili cause del costante rumore, ma senza arrivare ad una conclusione certa. Nel frattempo gli abitanti del posto sono costretti ad affittare case altrove nel fine settimana per potersi guadagnare un po’ di meritato e silenzioso riposo.