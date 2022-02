Ilona Staller si confessa: “Andrò in Paradiso, il sesso non è reato”

Ilona Staller sta approfittando di questi anni di maturità per fare dei bilanci sulla sula carriera: in una lunga intervista pubblicata sul Corriere della Sera ha raccontato amori, successi e difficoltà di una vita sicuramente sopra le righe.

L’ex pornodiva rivendica un grande merito, cioè quello di aver spostato il comune senso del pudore, a suon di scandali e provocazioni: “Il che non è stato indolore: ho ricevuto cinquanta denunce per atti osceni in luogo pubblico".

Una pornostar in politica, forse questo è stato il gesto più scandaloso di tutti per l’epoca (e forse lo sarebbe anche adesso): "Nessuno, tranne Marco (Pannella), si aspettava che potessi essere eletta. Mi sono battuta per creare i parchi dell’amore, garantire il diritto all’affettività dei detenuti, insegnare educazione sessuale a scuola, istituire la tassa ecologica sulle auto, abrogare la legge Merlin, vietare la sperimentazione sugli animali".

Staller non ha esitato a parlare dei suoi amori passati, del primo matrimonio che ebbe il merito di portarla in Italia dove trovò il successo e anche il naufragio della breve relazione, poi ci fu il produttore Riccardi Schicchi e infine Jeff Koons con cui ebbe il figlio Ludwig e di cui non ha un buon ricordo: "Mi ha fatto cose tremende, è stata una relazione disastrosa". Tutti conoscono infatti la battaglia tra i due per l’affidamento del figlio: "Durante la causa per l’affidamento raccontò al giudice che avevo fatto entrare il bambino in America illegalmente dal Messico per fare un film con Moana. Era vero, ma sono cose che non si dicono al giudice!".

Infine Cicciolina racconta anche della presunta rivalità con Moana Pozzi che in realtà Staller ricorda con affetto: "Abbiamo lavorato tanto insieme, fatto tanto sesso insieme e ci siamo raccontate le nostre cose", insomma un normale rapporto tra colleghe, quasi.