Una squadra di cagnolini raccattapalle parteciperà agli atp di Rio Open 2022

Kadu, Flora, Lua, Felipo, Luna e Fred sono i sei cagnolini che faranno parte del team CãoDulas che prenderà parte ad uno dei tornei di tennis più importanti del Sudamerica: Rio Open 2022. Il 15 febbraio saranno a bordo campo durante le partite di alcuni tra i migliori tennisti del mondo e il loro compito sarà quello di acchiappare le palline a bordo campo per mettersi in bella mostra e cercare una famiglia che li voglia adottare. L’iniziativa è a cura della ONG Patinhas Anônimas e sponsorizzata dall’azienda PremieRpet. Una portavoce dell'azienda promotrice ha raccontato così il progetto: “I CãoDulas rappresentano le migliaia di cani in attesa di adozione in Brasile. Portandoli in campo, vogliamo sottolineare l’importanza della custodia responsabile e che, indipendentemente dall’origine o dall’età dell’animale, quando vengono amati e nutriti correttamente possono essere compagni meravigliosi capaci di giocare, imparare e realizzare grandi cose”, In questi anni si moltiplicano le iniziative che vedono gli animali al centro dello sport, come vetrina per sensibilizzare all’adozione di cani randagi. Oltre al tennis briasiliano, che già da alcuni anni coinvolge i CãoDulas nelle massime competizioni, anche i calciatori della Romania avevano portato in campo con loro dei cani in cerca di adozione. Il sodalizio tra sport e animali sembra essere più che felice!