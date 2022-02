In Croazia le strisce pedonali diventano 3D per proteggere i pedoni

Nella città di Gabrik, in Croazia, ci sono delle strisce pedonali davvero particolari, impossibile non vederle: si tratta di strisce pedonali effetto 3D che attirano subito l’attenzione di chi è alla guida, costringendolo a rallentare. Le strisce pedonali sono disegnate producendo un’illusione ottica che le fa sembrare sospese per aria, l’idea è il risultato del concorso artistico KAkvart e le strisce sono state disegnate davanti all’ingresso di una scuola. L’effetto 3D è dato dalla pittura bianca, nera e grigia, che sfrutta la tecnologia “a plastica fredda” che mantiene i colori inalterati nel tempo, anche con il passaggio di numerosi veicoli e nonostante le intemperie a cui sono sottoposte.

Frane Kaleb, presidente del consiglio distrettuale della città Grabrik, ha sottolineato la soddisfazione per le nuove strisce: "La produzione di zebre 3D avviene con un materiale collaudato chiamato plastica fredda, che raggiunge un'esistenza di lunga durata e un effetto 3D, dal bianco, al grigio e al nero. Inoltre, la produzione di zebre 3D conferisce un aspetto estetico speciale all'aspetto dell'attraversamento pedonale, come a King Peter Krešimir IV Street nel suo insieme".

Non è la prima volta che il 3D viene utilizzato per provare a contrastare gli incidenti stradali; anche in Islanda, in Danimarca e a Trieste è possibile ammirare le strisce 3D. Da lontano sembra proprio di vedere delle grosse assi di cemento lievitare in aria, impossibile non rallentare. Mi raccomando a non farsi distrarre troppo dalla loro particolarità: la cosa più importante è sempre mantenere alta l’attenzione alla guida!