“Mio marito mette il pigiama in un post strano: è un’abitudine inglese?”

La globalizzazione forse è anche questo: le informazioni, così come le abitudini del mondo, circolano molto più velocemente. Questa donna americana però ancora non era a conoscenza di un’abitudine molto comune almeno tra inglesi ed europei: riporre il pigiama sotto il cuscino!

La tiktoker Chloe Tucker Caine ha un profilo in cui si diverte ad illustrare le diverse abitudini tra lei (americana) e suo marito (inglese). Lei è un’agente immobiliare a New York e il fatto che suo marito piegasse ordinatamente il pigiama e lo mettesse dietro al cuscino l’ha lasciata di stucco, così ha interrogato il web per sapere se fosse una cosa comune o assurda: “Allora, mio marito inglese fa qualcosa di molto strano e voglio sapere se questa è una cosa normale britannica, ok?”, ha chiesto. Molti follower del profilo hanno confermato la diffusione dell’abitudine, anzi, qualcuno scrive: “Pensavo che tutto il mondo facesse così. Dove altro lo metteresti?”. In effetti in quale altro luogo si può riporre il pigiama in uso, se non sotto il cuscino?

Ma questa è solo una piccola differenza tra americani ed europei, un’altra grande cosa che ci differenzia? Le madri, suggerisce Chloe. “Quando andiamo da sua madre a Londra, la casa è perfettamente immacolata e ci sono circa 12 asciugamani di diversa misura pronti in bagno per noi; quando andiamo dai miei a Los Angeles, siamo fortunati a trovare un avanzo di dentifricio lasciando in giro qualche anno prima”, insomma sì ci sono delle grandi differenze culturali tra inglesi e americani, e piegare il pigiama e riporlo dietro il cuscino è solo una goccia nell’oceano!