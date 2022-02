Idee per perdere peso? Guardare un film horror!

Per bruciare calorie in maniera divertente o non troppo faticosa basta ingegnarsi un po’; la scienza dice che guardare un horror aiuta a bruciare calorie, quindi tanto vale provare! A dimostrarlo è uno studio condotto dall’Università di Westminster e voluto da Lovefilm: gli studiosi hanno monitorato alcuni parametri vitali di 10 studenti durante la visione di una serie di film horror. Battito cardiaco e respirazione aumentavano durante la visione delle pellicole e ognuno dei partecipanti ha bruciato un terzo delle calorie rispetto al normale. Questo accade perché con la paura la pressione sanguigna aumenta e produce più adrenalina che fa passare la fame, abbassa il metabolismo basale e fa quindi bruciare più energie. Un horror in pratica fa bruciare oltre 110 calorie, l'equivalente di una camminata di mezz'oretta o di una barretta di cioccolato. Ovviamente la scelta del film è fondamentale, bisogna selezionare i più spaventosi per ottenere l’effetto dimagrante desiderato. Lo studio si è anche lanciato nello stilare una classifica dei film più spaventosi con relative calorie bruciate. Eccola di seguito:

The Shining: 184 calorie

Jaws: 161 calorie

The Exorcist : 158 calorie

Alien: 152 calorie

Saw: 133 calorie

A Nightmare on Elm Street: 118 calorie

Paranormal Activity: 111 calorie

The Blair Witch Project: 105 calorie

The Texas Chain Saw Massacre: 107 calorie

[Rec]: 101 calorie



Finalmente una buona notizia per i pigri: potete sostituire la passeggiata con una maratona horror e sortirete quasi lo stesso effetto per la linea!