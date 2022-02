Harry e Meghan stanno per divorziare? A dirlo è Thomas Markle

Il fratello di Meghan Markle è uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip australiano e durante il programma si è lasciato andare a sfoghi e confidenze sulla sorella Meghan e sulla sua relazione con il Principe Harry. Partiamo dal presupposto che tra i due fratelli Markle non scorre esattamente buon sangue, però le dichiarazione di Thomas sono state piuttosto piccate: “Harry e Meghan divorzieranno presto” – ha detto – “Da quando lui si è trasferito in America non sorride più”.

Per rafforzare la sua teoria il fratello ha tirato in ballo anche il precedente matrimonio di Meghan, sostenendo che la colpa della fine della loro storia sia stata proprio della sorella: “Trevor si è preso cura di lei, l’adorava, ma Meghan l’ha calpestato e poi l’ha mollato. Velocemente”, lasciando così alludere che il principino potrebbe fare la stessa fine.

C’è da dire che i rapporti di Meghan Markle con la famiglia (ad eccezione di mamma Doria Ragland) sono tutt’altro che buoni e che le dichiarazioni di Thomas Jr potrebbero essere cattiverie gratuite. Basti pensare che il papà di Meghan e Thomas Jr sta pensando di fare causa alla figlia per poter vedere i nipoti che effettivamente gli sono tenuti bene alla larga da mamma Meghan.

I duchi di Sussex sono però attesi insieme a Londra, figli compresi, per i festeggiamenti indetti per il giubileo di Platino della regina Elissabetta.

Ad alimentare il gossip, invece, c’è la partecipazione al Super Bowl del principe Harry che ha assistito alla partita-show, ma senza accanto la consorte, seduta accanto a lui c’era infatti la cugina Eugenie di York, almeno sappiamo che non era l’amante.