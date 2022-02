Un impiegato spende 10mila sterline per costruire un circuito di gara da 50 metri in "miniatura"

La sua passione per i circuiti di gara in scala è nata quando la sua compagnia gli ha regalato un set Schalextric, famoso marchio di modellini in miniatura a trazione elettrica. Da quel giorno Tony Sivyer, magazziniere di 53 anni, si è dedicato totalmente a questo hobby e grazie all’aiuto dei tutorial Youtube riuscito in un’impresa: ha costruito un circuito lungo 50 metri con dentro 37 curve e una fedele riproduzione del velocissimo curvone coperto da tunnel del circuito di Monte Carlo. Il circuito è costato la bellezza di 10mila sterline e 6 anni di lavoro. Ma oggi il circuito è super accurato e popolato da ben 200 macchinine, barriere di sicurezza, cartelloni pubblicitari; ogni dettaglio è fedele alla realtà del mondo delle corse. Per non farsi mancare nulla, Tony ha anche creato una miniatura di se stesso in scala 1:32 e si è posizionato tra la folla, in un posto d’onore per godersi la corsa da vicino.

Durante il lockdown Tony ha avuto molto tempo libero e si è dedicato ogni giorno dalle 9 alle 17 alla costruzione della sua opera.“Sono entusiasta di come è andata a finire – ha detto Tony – e quando la mia famiglia e i miei amici lo vedono ne rimangono affascinati. Ho pubblicato alcune foto sui gruppi Scalextric e ho ricevuto dei commenti fantastici”.

Ben fatto, questo sì che vuol dire assecondare le proprie passioni!