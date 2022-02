A Firenze nasce l'iniziativa “Adotta la bolletta di un anziano”

A Firenze è partita una raccolta fondi per sostenere gli anziani over 65 con pensioni minime o difficoltà economiche. L’iniziativa è dell’assessora al sociale insieme alla Fondazione Montedomini per raccogliere donazioni da privati cittadini, ma anche dalle aziende del territorio, per venire incontro alle difficoltà economiche dei circa 30mila over65 della città che dovranno fare fronte alle utenze in alcuni casi quadruplicate. Molti gli apprezzamenti rispetto all’iniziativa di solidarietà, ma anche qualche critica; molti ritengono che dovrebbe essere lo stato a trovare una soluzione nazionale al caro bollette.

Le donazioni possono essere fatte con le seguenti coordinate:



intestazione: FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS

IBAN: IT75H0306909606100000141309 (banca Intesa San Paolo)

causale: ADOTTA UNA BOLLETTA

Le bollette sono drammaticamente aumentate; secondo le stime di Agi, si registrerà un aumento del +55% per la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022. Il Governo ha già messo in campo alcune misure in effetti per contrastare il caro bollette, ad esempio il bonus bollette, che prevede una riduzione direttamente in bolletta per i nuclei familiari particolarmente svantaggiati e ulteriori misure sono al vaglio del governo.