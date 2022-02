Naomi Campbell mostra il viso di sua figlia per la prima volta: “Non è stata adottata”

Quando aveva annunciato di essere diventata mamma, quasi un anno fa, nessuno se lo aspettava, la Venere Nera ha dato alla luce una figlia a quasi 51 anni. Sul prossimo numero di Vogue uscirà un’intervista alla top model corredata dalla foto di copertina che la vede ritratta con in braccio la piccola visibile in volto per la prima volta. “Non è stata adottata. È la cosa migliore che abbia mai fatto”, rivendica Campbell mentre nei mesi le ipotesi sulla provenienza della bimba si sono sciupate. Ora rimangono solo i dubbi su chi possa essere il padre, visto che accanto alla top non si vede anima viva da un bel pezzo; l’ultimo flirt noto risale al 2019, quando Naomi frequentava Liam Payne, cantante britannico e uno dei componenti della band One Direction.

Per la modella sua figlia è una benedizione: “una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre – ha dichiarato – Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande”.

Ci sono voci però che dicono che Campbell non sia affatto sola, d’altronde come nessuno si è accorto che era incinta, magari è sfuggito anche il fidanzato! Alcuni rumors racconti dal The Sun dicono che “Naomi si è davvero addolcita nell'ultimo anno ed è in una fase meravigliosa della sua vita. Ha vissuto in America con il suo fidanzato ed è davvero felice. Alla fine sembrava il momento per diventare madre e l'emozione è alle stelle”. Galeotto fu il lockdown, a quanto pare, che ha dato il tempo alla modella di riflettere e di prendere una decisione last minute sulla maternità. Comunque sia andata, congratulazioni per la splendida notizia!