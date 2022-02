Natasha Crown voleva il sedere più grande del mondo, ma da 7 anni non ha una relazione

Una ragazza svedese di 29 anni, Natasha Crown, è recentemente stata protagonista di una puntata del programma YouTube Hooked on the look, che racconta strampalate storie di personaggi pronti a tutto per farsi notare. In effetti la signorina Crown si è fatta notare per le molteplici operazioni chirurgiche al di dietro con il solo scopo di avere il fondoschiena più abbondante del mondo. La donna che ha un numeroso pubblico sui social, si è però lamentata della sua vita sentimentale, secondo lei gli uomini sarebbero spaventati dal suo prorompente aspetto fisico, per questo non riesce ad avere una vita sentimentale soddisfacente e il suo ultimo ragazzo risale a 7 anni fa, ormai.

La donna ha speso 150 mila dollari per le sue operazioni al sedere e non ha intenzione di smettere fino a quando avrà effettivamente il fondoschiena più grande al mondo. Durante Hooked on the look la donna ha partecipato ad un appuntamento al buio, ma si è concluso in un nulla di fatto; lei ha commentato così la delusione: “Capisco, è troppo per lui, è difficile riuscire a gestire tutto il mio “spessore”, tutte le mie curve al posto giusto”.

Oltre alle operazioni, Natasha segue una dieta ingrassante per mettere su quanti chili possibile: pasta, pizza e 6 chili di nutella al mese. L’influencer ha però specificato che oltre a mangiare molto, fa anche molto esercizio fisico per mantenere i muscoli nei posti giusti. Il motivo per cui sta facendo tutto ciò al suo sedere è che adora la sensazione del suo fondoschiena che dondola quando cammina: “Questa è la sensazione più bella del mondo, penso. Il mio sedere mi fa sentire così sexy e potente”, ha dichiarato la donna.