Gf vip: il triangolo Soleil-Delia-Alex continua tra liti e passione

Ormai sembra davvero la trama di una soap opera più che un reality show; al Gf vip a tenere banco quest’anno è sicuramente il triangolo amoroso tra Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Prima l’attore di Centovetrine sembrava aver dimenticato la moglie, lasciandosi andare ad attenzioni romantiche verso Soleil, ma con l’ingresso di Delia nella casa come concorrente, tutto è cambiato e adesso Alex gioca a fare il marito premuroso e pentito.

Soleil non si tiene dentro quel che pensa e durante un confronto in sauna gli dice la sua: “Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate.. l'essenza di tutto quello che eri non c'è. Ti freni costantemente soprattutto quando c'è Delia. Ci sta ma è falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c'è davanti". Lui smentisce, convincendo pochi: “Il mio rapporto e quello che provo nei tuoi confronti è completamente invariato". Visto che fronte Soleil butta male, Alex si lancia nella riconquista della moglie che sebbene dicesse di essere irremovibile nella decisione di prendere le distanze dal marito farfallone, capitola rapidamente tra le braccia del pentito Alex che si dimostra pieno di attenzioni: "Sfruttiamo questo tempo che trascorreremo qui insieme, abbiamo l’opportunità di riagganciarci", le sussurra, e missione compiuta: i due si lasciano andare a passionali baci ed effusioni nel letto della casa del Gf vip.