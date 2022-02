Instagram: da oggi al via la funzione “Prenditi una pausa”

Dalle 18 del 16 febbraio in Italia Instagram si arricchisce di una nuova funzione: “Prenditi una pausa”, un semplice avvertimento per aumentare la consapevolezza sui tempi di utilizzo del social network più popolare. Per attivarla è sufficiente accedere a: “Impostazioni”, “Account”, “La tua attività”, selezionare "Imposta promemoria pause". La funzione nasce soprattutto per aiutare gli adolescenti ad autodisciplinarsi nell’uso dei social.“Con 'Prenditi una pausa' abbiamo aggiunto un ulteriore strumento a quelli che Instagram già offre per la gestione del tempo – spiega il team di Instagram –, tra questi il 'Promemoria giornaliero', che consente alle persone di impostare la quantità di tempo che vogliono trascorrere sul social durante la giornata e le avvisa quando hanno raggiunto il limite deciso, con la possibilità di disattivare le notifiche per concentrarsi senza interruzioni su ciò che stanno facendo".

In alcuni paesi la funzione è già attivabile e i dati dicono che chi decide di impostare l’avviso, poi rispetta il promemoria e si stacca da Instagram; addirittura il 90% di chi lo imposta. Instagram ha lanciato recentemente anche una Guida, dedicata ad educatori e genitori, che offre consigli pratici per utilizzare la piattaforma in sicurezza. Oggi un uso sempre più controllato e razionale dei social network sembra essere una priorità di tutti, anche delle stesse piattaforme.