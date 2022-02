In Tibet si coltiva la Mela Nera: è la più cara al mondo

Probabilmente non ne avete mai vista una, eppure esiste; la Mela Nera è una varietà conosciuta anche con il nome di Black Diamond che viene coltivata nella regione dello Nyingchi, in Tibet, a 3100 metri di altitudine.

La buccia nera deriva proprio dalle condizioni in cui viene coltivata; gli alberi crescono all’ombra dell’Himalaya con escursioni termiche molto forti tra il giorno e la notte e ricevono grandi quantità di raggi ultravioletti a quell’altezza, fattore che aiuta a determinare il colore della buccia. Sotto la buccia però la polpa è normalmente bianca e quasi per nulla acida.

La Mela Nera può essere considerata il vero frutto proibito, almeno per il prezzo. Una mela nera può costare anche 20 euro. Il prezzo è dovuto alla difficoltà di coltivazione e alla lunga attesa necessaria affinché l’albero faccia i frutti (8 anni, circa il doppio di quelli necessari a un albero di mele “classico”). La coltivazione di questa mela non ha bisogno di alcun tipo di pesticida, vista l’altezza, per cui questo aumenta ancora il pregio del prodotto, di per sé già molto elegante. Infine la disponibilità sul mercato di questo frutto è molto limitata e dura al massimo due mesi. In Cina il frutto è venduto nei supermercati di fascia alta e in confezioni regalo o con pochissime mele. In questo caso il detto “Una mela al giorno …” non vale, a meno che non vogliate finire in bancarotta.