Arriva l’app di streaming che ti costringe a guardare la pubblicità

Se fate parte di quelle persone che mentre va la pubblicità si fanno un giro in bagno o sui social in attesa che inizi il film, state attenti perché la pacchia sta per finire, almeno con l’app di streaming MoviePass. Si tratta di un servizio economico di streaming per la visione di film, più film guardi e più puoi guadagnare credito digitale, ma per spenderlo sarai costretto a sorbirti la pubblicità e senza neanche distrarti. L’app MoviePass è infatti in grado di tracciare il movimento dei tuoi occhi per verificare che tu ti distragga distragga, assicurandosi che guardi realmente lo spot. "È un modo per rendere il sistema molto più efficiente - ha dichiarato Stacy Spikes, co-fondatrice del servizio - si tratta di un pre-spettacolo simile a quello che vedresti normalmente al cinema". Questa dichiarazione non è bastata a tenere lontane le critiche sul sistema di eye tracking dell’app, considerato da molti troppo invadente. L’app infatti accede ovviamente alla fotocamera per il riconoscimento facciale e per verificare che tu stia prestando attenzione, in questo modo si otterranno i crediti per comprare i film desiderati.

“Nella versione precedente dell’app – spiega Spikes – le persone mettevano già il telefono e non prestavano attenzione agli spot prima del film. Al momento il 70% dell’advertising video non viene visto. In questo modo il committente della pubblicità ottiene quello che sta cercando, ma anche l’utente (che guadagna credito ndr)".

Il gioco vale la candela secondo voi?