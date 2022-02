Phoenix. Il sacerdote sbaglia formula da anni: migliaia i battesimi da rifare

Padre Andres Arango, sacerdote di Phoenix ha dovuto dimettersi a causa del disastro che ha combinato nei suoi 26 anni di sacerdozio: per anni ha battezzato migliaia di persone utilizzando la formula “ti battezziamo”, invece di “io ti battezzo”; apparentemente una semplice perfeziona grammaticale, ma questa imprecisione invalida tutti i sacramenti. L’errore è stato scoperto nel 2021, il prete diceva: "Ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo", formula che non può essere ritenuta accettabile perché "non è la comunità che battezza una persona" ha spiegato il vescovo, "ma è Cristo, e Lui solo, che presiede tutti i sacramenti, e dunque è Gesù che battezza".

Per un errore formale, ci sono migliaia di persone non battezzate che hanno ricevuto sacramenti successivi, anch’essi invalidi. Il povero sacerdote si è dimesso e ha dichiarato: “Sono sinceramente dispiaciuto che questo errore abbia provocato un'interruzione della vita sacramentale di un certo numero di fedeli. Questo è il motivo per cui mi impegno a compiere ogni passo necessario per porre rimedio alla situazione per tutti coloro che sono stati colpiti".

La diocesi di Phoenix ha creato un sito web di allerta per i fedeli per rispondere alle domande di tutte le persone preoccupate per il disguido, qui si precisa che se ad esempio "un sacerdote usa il latte al posto del vino durante la Consacrazione dell'Eucaristia, il sacramento non è valido", ma questo nessun sacerdote oserebbe farlo!