Victoria's Secret arruola Sofia Jirau: prima modella con sindrome di Down

Victoria's Secret vuole essere un marchio riconosciuto per sensualità e inclusività; in questa direzione ha scelto Sofia Jirau, modella con la sindrome di Down, come nuova testimonial.

“Un tempo l’ho sognato, ci ho lavorato, oggi quel sogno si avvera: sono la prima modella con sindrome di down a far parte di Victoria’s Secret! – ha annunciato la modella venticinquenne – Questo è solo l'inizio, dentro e fuori non ci sono limiti“.

Sofia farà parte del team delle 18 testimonial della campagna “Love Cloud” che si propone di scardinare i canoni della bellezza vecchi e superati per proporre nuovi orizzonti di inclusività.

Non è la prima volta che il brand di lingerie apre all’innovazione e all’inclusività, nel 2019 Victoria’s Secret aveva ingaggiato la prima modella transgender, la brasiliana Valentina Sampaio.

In passato Sofia Jirau ha sfilato alla Fashion Week di New York, nel 2020. Ma la ragazza è anche imprenditrice: nel 2019 ha lanciato Alavett, un suo brand di accessori e merchandising e adesso può spiccare il volo a livello internazionale grazie alla risonanza del brand Victoria’s Secret che le offre una preziosa ribalta.

