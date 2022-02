Spark: i nuovi fuochi d’artificio bio che non fanno rumore

I fuochi d'artificio sono bellissimi, ma inquinano e fanno rumore, spaventano gli animali e sono anche pericolosi. Insomma i contro a volte superano la loro bellezza. Li utilizziamo spesso per celebrare feste e ricorrenze, ma forse sarebbe il caso di pensare a qualcosa di diverso. Ci ha provato l’artista danese Daan Roosegaarde che ha ideato un’alternativa ecologica e silenziosa. Il progetto si chiama Spark, “scintilla”, e consiste nel creare una nuvola di scintille di luce fatte da materiali biodegradabili. La realizzazione di Spark è avvenuta grazie alla collaborazione con il Museo Draiflessen Collection e il Wellbeing Summit. L’idea è nata osservando le lucciole e le stelle delle galassie, entrambe fonti di luce naturali e particolari. Grazie a Spark si potranno osservare per la prima volta Bilbao i fuochi d’artificio bio, in occasione del Weelbeing Summit for Social Change. “Per molte persone la situazione attuale sembra restrittiva e i fuochi d’artificio tradizionali sono sempre più vietati, – spiega l'artista danese – Spark Bilbao è un luogo di meraviglia e una nuova alternativa sostenibile per festeggiare insieme". I fuochi funzionano anche in caso di pioggia e sono totalmente biodegradabili e silenziosi; sono fatti per festeggiare, rispettando la natura e gli altri esseri viventi!