Confermato il Bonus psicologo: fino a 600 euro l’anno per i redditi più bassi

Il cosiddetto Bonus psicologo è stato oggi approvato all’interno del decreto Milleproroghe. Inizialmente era stato inserito nella Legge di Bilancio 2022, ma poi eliminato, lasciando residue speranze a chi ne avrebbe voluto usufruire. Oggi la buona notizia, annunciata dal deputato Filippo Sensi in un tweet: “Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il #bonuspsicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo”. Il bonus sarà utile per tutte quelle persone che vogliono intraprendere o continuare un percorso di terapia psicologica e che hanno un ISEE inferiore ai 50mila euro. Il sostegno prevede fino a 600 euro all’anno per chi ne fa richiesta, privilegiando i meno abbienti; potenzialmente il supporto economico potrebbe coinvolgere 18mila persone. Sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2022, metà per il bonus e l’altra metà per reclutare professionisti adatti a dare supporto psicologico a coloro che più abbiano subito le conseguenze negative del Covid. Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato ha accolto il risultato con soddisfazione e ha commentato: “I cambiamenti che il Covid ha prodotto nelle nostre esistenze hanno generato grandi sofferenze e dolori che non possono essere ignorati”. La categoria degli psicologi esulta, ma non è abbastanza per il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, David Lazzari, che vorrebbe uno sforzo ulteriore: “Abbiamo proposto di istituire consultori psicologici nei Distretti e nelle Case di comunità lo psicologo di base che rappresenta un avanzamento culturale importante, e dovrà porsi come punto riferimento per il benessere mentale, così come il medico di famiglia lo è per la salute fisica”. Intanto la buona notizia è una generale attenzione maggiore al benessere psicologico, ce n’è bisogno!