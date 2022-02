Meno carne e più cereali: ecco i segreti per vivere più a lungo

Mangiare frutta e verdura fa bene, è un mantra che ci insegnano fin da piccoli e che comunque fatichiamo ad imparare. Uno studio pubblicato su PLOS Medicine ci offre conferma di questa teoria e spiega nel dettaglio quale dovrebbe essere l’alimentazione ideale per vivere una vita più lunga e sana.

Seguendo una dieta sana si diminuisce drasticamente il rischio di malattie cardiovascolari, di tumori o diabete, che sono tra le principali cause di morte. I ricercatori dell’Università novergese di Bergen hanno messo a confronto un’elevata mole di dati provenienti da studi precedenti su dieta e longevità e hanno poi incrociato i dati con le informazioni del Global Burden of Disease, una ricerca che monitora lo stato di salute della popolazione mondiale e le principali cause di morte. Grazie a questa analisi hanno calcolato quanto varia la longevità a seconda di ciò che mangiamo: rinunciare totalmente a carni rosse, insaccati e bevande zuccherate sarebbe la cosa migliore; così come diminuire il consumo di uova e latticini, aumentando il consumo di frutta, verdura, legumi, pesce, cereali integrali e frutta secca. Se un ventenne iniziasse una dieta seguendo questi parametri potrebbe guadagnare più di 10 anni di vita! Ma a cambiare abitudini si fa sempre in tempo, se la stessa dieta venisse intrapresa a 60 anni si guadagnerebbero 8 anni di vita e a 80 anni circa 3 anni e mezzo. Se non siete disposti ad essere impeccabili a tavola, non rassegnatevi, facendo alcune correzioni verso una dieta più sana è comunque possibile guadagnare qualche anno in più, soprattutto se si inizia per tempo, ma la cosa fondamentale è la costanza: per ottenere dei benefici servono circa 10 anni di buone abitudini alimentari, astenersi frettolosi!

Entrare nel merito di come l’alimentazioni allunghi la vita è un discorso complesso, ma basti sapere che alcuni alimenti contengono molti antiossidanti, sostanze che possono rallentare l’invecchiamento cellulare; altri alimenti hanno invece proprietà antinfiammatorie, rallentando l’insorgere di malattie croniche, ad esempio. Quando la mamma dice: “Mangia la verdura che ti fa bene”, ha davvero ragione!