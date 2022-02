Torino: J-ax a sorpresa all’assemblea studentesca del liceo Regina Margherita occupato

Durante l’assemblea degli studenti del Liceo Regina Margherita di Torino si è presentato un ospite d’eccezione: J-ax, ex frontman degli Articolo 31 e rapper di successo. Prende il microfono e si congratula con gli studenti per le movimentazioni di questi giorni e racconta un episodio della sua vita da studente: “A chi non conosce queste situazioni sembra che i prof stiano dalla parte opposta. E invece non è così. La mia vita sarebbe diversa se quando facevo le superiori non avessi incontrato la mia professoressa di italiano, che in gita voleva portarci a Parigi, mentre la preside voleva portarci a vedere le fabbriche. Per questo la mia professoressa non aveva paura di andare allo scontro frontale con lei", ha raccontato – a me quella professoressa ha cambiato la vita, mi ha regalato l'amore per la parola, mi ha regalato la mia carriera”.

“Sono qua a ringraziarvi, perché è grazie a voi e alle vostre lotte che ho la speranza per un futuro migliore per le prossime generazioni, e anche per scrivere canzoni sulle mobilitazioni e le rivoluzioni”, ha concluso J-ax.

Sono molte le scuole occupate in tutta Italia in questi giorni e proprio oggi è in corso una super manifestazione studentesca per criticare l’alternanza scuola-lavoro che è costata la vita a Lorenzo Parelli, studente di 18 anni che stava svolgendo proprio un tirocinio come parte del progetto scolastico.