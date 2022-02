I ricercatori tedeschi pensano alle case fatte di pop-corn per risparmiare energia

Riscaldare le abitazioni e gli edifici è sempre più costoso anche a causa del caro-energia. Per far fronte anche a questo problema, un gruppo di lavoro dell’Università di Göttingen sta lavorando alla produzione di pannelli isolanti ad alte prestazioni e sostenibili; per farli utilizzerebbero i granuli di popcorn! Solitamente i materiali isolanti sono realizzati in lana minerale o plastiche a base di petrolio, non il massimo dell’ecologia insomma.

Secondo lo studio condotto dal gruppo “Chimica e ingegneria di processo dei materiali compositi” della Facoltà di scienze forestali ed ecologia forestale dell’Università tedesca di Göttingen, i granuli di popcorn hanno eccezionali potenzialità per l’isolamento termico e buone proprietà antincendio. “Con questo nuovo processo, che si basa sull’industria della plastica, è ora possibile produrre pannelli isolanti su scala industriale a costi contenuti”, spiega il capo del gruppo di lavoro, il Prof. Dr. Alireza Kharazipour. I pannelli avrebbero anche proprietà idrorepellenti, caratteristiche che aprirerebbe la via ad ulteriori utilizzi differenziati Non solo i popcorn, ma anche altre materie naturali sono sotto la lente di ingrandimento degli studiosi per le loro potenzialità isolanti: anche paglia, legno e argilla stanno attualmente attirando l’attenzione. D’altronde l’interesse alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità è oggi alla base della ricerca e dell’attenzione globale.