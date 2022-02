L’Italia vuole far ripartire il turismo da Pasqua: ecco il piano del governo

I tecnici del governo stanno lavorando alla road map per uscire dalla pandemia; ufficialmente lo stato d’emergenza scadrà il 31 marzo e non sarà rinnovato. Pasqua, che quest'anno sarà il 17 aprile, potrebbe quindi segnare non per niente una vera resurrezione anche del turismo nel nostro Paese, favorito dalla caduta delle restrizioni per il contenimento dei contagi. Molti Paesi hanno già fissato le date in cui termineranno i divieti attuali per cui è indispensabile non rimanere indietro per non farsi “rubare” i turisti dalla concorrenza. Il tampone per chi arriva dall’Ue non è più necessario già attualmente, ma il Governo vuole rendere l’Italia più accessibile anche a chi arriva da altri Paesi, quindi dopo il 31 marzo non saranno rinnovati l’obbligo di test e quarantena anche per gli altri paesi di provenienza. Quasi sicuramente dal 1 aprile non sarà più necessario il green pass per consumare ai tavoli all’aperto di bar e ristoranti ed è probabile che da maggio verrà eliminato l’obbligo anche per i locali al chiuso. Niente più green pass obbligatorio nemmeno per alberghi e altre strutture ricettive dopo la fine dello stato di emergenza ed è probabile che l’obbligo salti anche per i mezzi di trasporto su cui è necessario al momento il green pass rafforzato (aerei, navi, treni). Il ritorno alla normalità è del resto già cominciato: dal 20 febbraio gli stadi sono tornati a una capienza del 75%; mentre dal 10 marzo si potrà tornare a mangiare i popcorn al cinema grazie ai bar che riapriranno all'interno di cinema e teatri. Per tutto il resto dovremo aspettare il 31 marzo e la fine dello stato d’emergenza.