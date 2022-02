Se i gatti fossero umani sarebbero tutti pazzi da legare

Che i gatti siano un po’ crudeli è opinione comune, adesso però c’è anche uno studio che testimonia che se fossero umani, i gatti sarebbero considerati tutti psicopatici. L’Università di Liverpool ha coinvolto nello studio 549 partecipanti, che hanno risposto a 46 domande sul comportamento dei loro amici a quattro zampe. Le domande riguardavano comportamenti un po’ bordel line per sapere se l’animale “tortura” la sua preda o la uccide subito, se bisticcia con gli animali dei vicini, se è insensibile alle punizioni e ai rimproveri del suo proprietario, se miagola e fa vocalizzi senza una ragione apparente. Le risposte dei partecipanti sono confluite nel Cat Triarchic Plus, uno strumento che ricalca il modello triarchico della psicopatia utilizzato per gli esseri umani. Il modello, così come quello umano, si basa su audacia, disinibizione, e meschinità, in più al modello felino sono stati aggiunti altri due fattori: aggressività verso altri animali e quello dell’aggressività verso l’essere umano. “Il questionario per valutare la psicopatia dei felini è stato sviluppato utilizzando esempi forniti dal proprietario del comportamento del loro gatto nel contesto del modello triarchico di psicopatia (audacia, meschinità e disinibizione) – ha illustrato la ricercatrice Rachel Evans, fra gli autori dello studio – ma misura cinque fattori della psicopatia felina: audacia, meschinità, disinibizione, ostilità verso gli animali domestici e ostilità verso l’uomo”. I risultati? Non si salva nessun micio: tutti hanno almeno un elemento di psicopatia nella loro natura, probabilmente perché queste caratteristiche erano molto utile per la sopravvivenza della specie. Questo però non vuol dire che i gatti non siano animali estremamente empatici e affettuosi, come confermano i padroni dei gatti, anche dei più psicopatici