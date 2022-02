Un’onda anomala ha scosso le acque del Pacifico: è la più “estrema” mai registrata

È successo a novembre del 2020, ma ci sono voluti tutti questi mesi per elaborare i dati e trarre alcune considerazioni sull’onda anomala che ha scosso le acque dell’Oceano Pacifico. I dati confermano che si è trattato dell’onda anomala più "estrema", sebbene non sia stata la più alta. Un’onda è considerata anomala se si comporta in maniera differente dalle altre in quel momento: se il rapporto tra l’onda presa in considerazione e quelle circostanti o superiore a 2,2, allora si tratta di un’onda anomala, grande più del doppio di quelle che la circondano. Quella che si è generata a largo della Columbia Britannica aveva un valore di 2,9 rispetto alle onde presenti in quel momento: ”Tra tutte le onde anomale registrate in alto mare, questa è certamente la più estrema mai osservata”, ha commentato Johannes Gemmrich, fisico alla Victoria University (Canada) e autore dello studio. Il pericolo che deriva dalle onde anomale è proprio la loro imprevedibilità rispetto alle altre onde, il fattore sorpresa le rende un grosso pericolo per la navigazione.

Le onde anomale, infatti, sono tutt’altro che prevedibili, sicuramente alla loro formazione concorre il vento, in particolare la sua forza e la sua durata, ma non esistono dei modelli in grado di prevederle. Onde come quella della Columbia Britannica capitano una volta ogni 1300 anni circa, quindi studiarle diventa davvero difficile.

L'osservazione e la misurazione proprio di quest'ultima grande onda anomala sono un ottimo inizio, come confermato da Scott Beatty, fondatore e amministratore delegato di MarineLabs: “Catturare il passaggio di questa onda, che capita una volta in un millennio, proprio nel nostro "cortile", è stato emozionante e quanto abbiamo imparato ci servirà per aumentare la sicurezza marittima”.