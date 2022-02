Secondo uno studio dormire di più aiuta a dimagrire

Uno studio, pubblicato su JAMA Internal Medicine, ha dato al mondo un’ottima notizia: dormire di più aiuta a dimagrire, alla faccia dei fan della palestra e del sudore. Secondo la ricerca, dormire meglio e più a lungo porterebbe a un beneficio indiretto, cioè a una migliore regolazione dell’appetito; insomma si avrebbe poi meno fame.

Lo studio è stato portato avanti da un team di scienziati del Centro per il SOnno dell’Università di Chicago Medicine e dell’Università del Wisconsin; sono stati reclutati 80 volontari tra i 21 e i 40 anni con un indice di massa corporea elevato (tra 25 e 29,9), che indica una condizione di pre-obesità. I partecipanti in media dormivano 6,5 ore a notte; durante l'osservazione sono stati affiancati da uno specialista del sonno per aumentare le ore di sonno e migliorarle. Grazie alle dritte del consulente del sonno i partecipanti hanno dormito mediamente 1,2 ore in più a notte. Parallelamente gli studiosi hanno osservato una riduzione del fabbisogno energetico con un’assunzione in media di 270 kcal in meno al giorno! Se ci pensate bene quando dormite poco, non avete poi una gran fame? Come se si avesse bisogno di recuperare altrove le energie non recuperate con il sonno. Lo studio offre riflessioni molto importanti: con 270 kcal in meno al giorno, si possono perdere anche 12 chili in 3 anni, solo dormendo bene, niente male. Se poi un buon sonno venisse affiancato anche a una dieta salutare, le possibilità di migliorare il proprio status di salute sono davvero molte!