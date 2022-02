Britney Spears racconterà la sua vita per 15 milioni di dollari

Britney Spears ne avrà da raccontare; ha annunciato l’uscita del libro che descriverà per filo e per segno la sua vita: il successo, i 13 anni sotto tutela del padre e i dissidi con la sorella. Il New York Post riporta che la cantante avrebbe firmato un contratto da 15 milioni di dollari con la casa editrice Simon & Schuster; una preziosa verità la sua, che i fan accoglieranno sicuramente con grande curiosità e interesse. Il contratto firmato da Britney sarebbe uno dei più grossi firmati dai tempi degli Obama.

La cantante sembra pronta per la sfida letteraria, qualche settimana fa ha pubblicato su Instagram la foto di una vecchia macchina da scrivere con la didascalia “Comincio dall’inizio?”. Speriamo poi che per buttare giù la sua autobiografia usi qualche mezzo più tecnologico o dovremo aspettare davvero tanto prima di leggerla.

Dopo la fine della tutela del padre, Britney Spears sembra tornata più carica che mai, padrona della sua vita e con tanti progetti professionali in ballo. Su Instagram tiene aggiornata i fan con qualche anticipazione e a giudicare dai suoi balletti, ha in serbo qualcosa di spettacolare per tornare sulle scene.