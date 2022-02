Michael Bublè sarà padre per la quarta volta

Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato sono in attesa del quarto figlio; a rivelarlo le immagini del video girato per il nuovo singolo "I’ll Never Not Love You", in cui compare la modella e attrice argentina con un pancione già pronunciato; il brano esce proprio oggi. I due sono sposati dal 2011 e sono già genitori di tre figli Noah, 8 anni, Elias, 6 e Vida, che ne ha 3.

Bublè e Lopilato sono una coppia molto affiatata che in passato ha dovuto superare una prova decisamente difficile: a Noah, il primogenito, è stato diagnosticato un cancro nel 2016, quando il piccolo aveva solo tre anni. Bublè si è ritirato dalle scene per oltre un anno fino a quando i medici non hanno annunciato che il bambino era salvo e fuori pericolo.

Anche l’attrice ha voluto commentare pubblicamente l’uscita del nuovo brano del marito: “Non potete immaginare quanto io sia felice di lavorare con Mike – scrive Lopilato – e di aver trascorso 3 giorni con lui sul set. Lo ammiro così tanto, è il numero 1 in tutto ciò che fa, così professionale! Grazie mi amor per aver sempre creduto in me e per essere il mio migliore amico. Grazie per avermi fatto sentire una grande donna, attrice, mamma. Mi incoraggi ad essere sempre la persona migliore. È impossibile esprimere in un solo post come mi sento in questo momento! Restate sintonizzati per il nostro nuovo video, un riassunto della nostra storia d'amore durante questi 14 anni insieme e fatemi sapere se potete indovinare a quali film d'amore abbiamo reso omaggio...". Che coppia romantica!