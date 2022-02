Pechino 2022: Remi Lindholm finisce la gara di fondo con il pene congelato

Le Olimpiadi di Pechino si sono appena concluse, ma si parla ancora del piccolo incidente di percorso che ha coinvolto lo sciatore Remi Lindholm durante una massacrante gara dei 50 km di fondo. L’atleta ha dichiarato di aver concluso il percorso a fatica e con il pense congelato!

La gara si è svolta il 19 febbraio ed era chiaro fin dall’inizio che le condizioni climatiche non erano le più favorevoli; la gara è stata ridotta a quasi metà della lunghezza standard (da 50km a 28 km), proprio a causa delle raffiche di vento tagliente e delle condizioni proibitive. Lindholm ha raccontato la gara ai microfoni della Reuters: “È stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato, si trattava solo di combattere", ha detto l'atleta finlandese. “Puoi indovinare quale parte del corpo era un po' congelata...", ha rivelato Lindholm. Per rimediare alla situazione disastrosa, lo sciatore ha dovuto ricorrere a impacchi caldi da mettere proprio lì in mezzo alle gambe: "Quando le parti del corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo, il dolore era insopportabile", ha commentato. In tutto ciò il finlandese si è piazzato ventottesimo nella gara in questione.

Freddo faceva freddo, ma Lindholm è recidivo. Sarà la tutina sottile sottile con cui gareggiano i fondisti, ma al findalndese era già successo: anche durante una gara di fondo a Ruka, in Finlandia aveva avuto un principio di congelamento del pene. Ci auguriamo che per la prossima gara capisca come proteggerlo meglio dalle rigide temperature, visto che lo sci di fondo è impossibile da praticare al caldo.