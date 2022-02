Francesco Facchinetti racconta “In Honduras mi hanno arrestato quando facevo l’Isola dei Famosi”

Francesco Facchinetti approfitta della forzata segregazioen in casa a causa della positivà al Covid e racconta di una sua disavventura in carcere. Si trovava in Honduras per lavorare come inviato all’Isola dei Famosi quando è stato arrestato. Il presentatore ha raccontato: “Stiamo parlando del 2006 e all’epoca l’Honduras era un paese molto violento, non so oggi come sia, ma quando ci sono stato io era quella la situazione. Noi eravamo in una cittadina dove tu non potevi girare da solo perché era pericolosissimo. C’erano due gang la 18 e i Mucha M, che andavano in giro con le armi a rapinate, sparare e far fuori la gente. I 18 come segno di riconoscimento avevano un grosso 18 tatuato sul petto, io ho un 8 davvero grosso sul petto e mentre camminavo sulla spiaggia la Polizia mi ha visto il tatuaggio e hanno pensato fossi un killer di questa banda 18. Così mi hanno preso e mi hanno portato in commissariato. Poi dopo un po’ quelli de L’Isola dei Famosi sono dovuti venire a prendermi e hanno spiegato ai poliziotti che non ero un pericoloso criminale dell’Honduras, ma che ero l’inviato della trasmissione. Però è andata a finire bene e mi hanno liberato”. Una bella avventura, ma non è tutto. Facchinetti ha raccontato di essere stato fermato anche in Nicaragua, sempre nel periodo dell’Isola, questa volta è stato avvicinato da alcuni poliziotti in aeroporto ed è stato scambiato per un famoso narcotrafficante bergamasco. Dopo ore di interrogatorio il cantante riesce a convincere i poliziotti della sua innocenza mostrandogli il video di una canzone fatta con Pavarotti: “ 'Sono un cantante' – avrebbe detto Facchinetti ai poliziotti – 'ho fatto anche un pezzo con Pavarotti'. Così siamo andati su Youtube e abbiamo trovato 'Ti adoro' di dj Francesco featuring Pavarotti. Loro hanno visto che effettivamente avevo fatto un pezzo con Pavarotti e mi hanno rilasciato”. In effetti quasi nessuno sa che dj Francesco aveva fatto un pezzo con niente di meno che Luciano Pavarotti, chapeau!