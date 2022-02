Se mangi questi cibi, aspetta a lavarti i denti

Ci hanno insegnato che l’igiene orale è fondamentale e in effetti lavarsi i denti è importantissimo per la salute dentale e provare a risparmiare qualcosa sul dentista. Una cosa che non ci ha mai detto nessuno però, è che non sempre occorre precipitarsi a lavare i denti, anzi, a volte è controproducente e la cosa migliore sarebbe aspettare mezz’oretta. Quando consumiamo cibi e bevande acidi, ad esempio caffè o agrumi, questi alimenti attaccano con la loro acidità lo smalto dentale, se laviamo subito i denti rischiamo di peggiorare la situazione facilitando la penetrazione degli acidi dei cibi attraverso lo smalto. Aspettando 30 minuti diamo tempo alla saliva di stabilizzare il ph nella nostra bocca.

C’è anche uno studio a sostegno di questa teoria ed è stato fatto dal team del dottor Thomas Attin, direttore del Dipartimento di Odontoiatria Operativa, Odontoiatria Preventiva e Parodontologia dell’Università di Göttingen in Germania; monitorando cosa succedeva a chi si lavava i denti dopo aver bevuto bevande gassate, si è notato che perdeva meno smalto chi attendeva 30 minuti per farlo, rispetto a chi si lavava subito i denti. Non sempre si ha però la possibilità di aspettare, se bisogna lavare i denti subito, magari perché si sta per uscire, la cosa migliore è sciacquare abbondantemente la bocca con acqua o con un colluttorio prima di lavare i denti. Infine i dentisti consigliano di utilizzare una cannuccia per ingerire bevande acide, in modo da evitare il contatto con i denti.