5 modi per spezzare la routine e uscire dalla vostra zona di comfort

A tutti capitano quei momenti in cui ci sente stanchi o semplicemente annoiati dalla propria vita e l’unico pensiero che ci batte in testa come un tarlo è: cambiarla. Per uscire dalla propria comfort zone basta poco, occorre buttarsi, ma è più facile farlo se ci si danno alcune semplici regole. Green me ne ha individuate alcune in un suo recente articolo e ve le riportiamo qui, pronte per essere usate per stravolgere le vostre vite (se è quello che desiderate).



1. Individua degli obiettivi

Fare una lista dei nostri desideri o dei nostri obiettivi, ci aiuta a seguire una direzione precisa e goderci la soddisfazione ogni volta che mettiamo una "x" a fianco alle cose che volevamo fare e che siamo riusciti a ottenere. Il segreto è partire da piccoli obiettivi intermedi, per gasarsi un po’.

2. Non procrastinare

Non aspettare che arrivi il momento giusto per agire o iniziare il cambiamento, Non esiste il “momento buono”, esiste solo il qui e ora ed è sempre un ottimo momento per iniziare a cambiare.

3. Non tornare indietro

Il cambiamento può spaventare, essere più lento o veloce del previsto, il segreto è non fare passi indietro, ma restare fissi con lo sguardo in avanti.

4. Ritrova la stima in te

Spesso ci fermiamo di fronte a una difficoltà e pensare di non essere all’altezza è una comoda scorciatoia, lavora sulla tua autostima. Dedicati a nuove attività e scoprirai nuove attitudini che non credevi neanche di avere.

5. Fai meditazione

La meditazione aiuta; fare è importantissimo, ma anche dedicare 10-15 minuti al proprio benessere psicofisico e al "non fare" aiuta a liberare la mente e fare le scelte giuste quando sarà ora di agire.



Se vi sembrano consigli da santone, provate a metterli in pratica e vedrete che qualche beneficio salterà fuori anche per i più scettici.