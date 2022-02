Ambra Angiolini sul palco con Michelle Hunziker per un commovente discorso sugli sbagli fatti

La seconda puntata di Michelle Impossibile è stato un altro grande successo, dopo la partenza con il botto insieme all’ex marito Eros Ramazzotti, ieri Hunziker ha regalato agli spettatori un momento di riflessione intensa condividendo il palco con Ambra Angiolini, le due donne hanno parlato di sbagli e dell’importanza di saper reagire.

La conduttrice prima ha parlato delle conseguenze della rottura con Tommaso Trussardi, del suo stato d’animo e delle cose che contano davvero. "In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Penso spesso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno – inizia Hunziker – Un attimo dopo però mi trovo ad affrontare un momento particolare. Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci anni intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste”.

Poi arriva il momenti di parlare di errori veri: "Quando iniziai a lavorare un agente del mondo dello spettacolo mi rifiutò dicendo che avevo il polpaccio grosso. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato persona", racconta la conduttrice. Ambra dal canto suo rivela: “Ho fatto l’amore per la prima volta con l’uomo sbagliato. Mi diceva che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica. Oggi vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita".

Hunziker ha poi condiviso anche il racconto di un altro brutto episodio nella sua vita: "Ho subito violenze fisiche, verbali e psicologiche, ho sbagliato ad accettarlo. Oggi aiuto gli altri a non commettere lo stesso errore". Poi la conversazione si fa più scherzosa, Michelle ironizza sui due matrimoni alle spalle, Angiolini, che si è separata da Allegri la scorsa estate le risponde: “Io ho visto te e non mi sono sposata infatti". Gli errori li fa chiunque, ma non tutti sanno reagire con la stessa forza delle due donne sul palco. Complimenti!

“Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, che la vita è fatta di sbagli e ferite” ♥️#MichelleImpossible @m_hunziker pic.twitter.com/PqsfMCu9nw — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) February 23, 2022