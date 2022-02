Quali sono i cibi più fotografati del web oggi e quali saranno nel 2025?

Una ricerca condotta da Lencestore ha eletto i 100 cibi più popolari del web, analizzando le bacheche dei social network più famosi. Quante volte capita di fotografare il cibo ancor prima di addentarlo? Quello di mostrare cosa facciamo e cosa mangiamo sui social è diventato un impulso ancor più potente della fame.

Al primo posto della classifica dei cibi più presenti sui social c’è sempre lei: sua maestà la pizza con quasi 60 milioni di hashtag dedicati su Instagram e 22 miliardi di visualizzazioni su TikTok. Al secondo posto arriva un altro simbolo italiano: il gelato con 44 milioni di hashtag su Instagram e ben 28 miliardi di visualizzazioni su TikTok. Terzo gradino del podio per il sushi che raccoglie 32 milioni di hashtag su Instagram e 7 miliardi e mezzo di visualizzazioni su TikTok.

Non tutti i cibi però si prestano alla popolarità dei social e succede che anche piatti buonissimi siano molto rari da vedere su Instagram & co. Il cibo meno fotografato e meno ricercato online è l’agnello, ad esempio, seguito dal pollo grigliato. In generale la carne sembra essere meno instagrammabile, forse per la tendenza veg, regina dei social.

La ricerca ha anche previsto quali saranno i cibi più popolari del 2025: in Italia continuerà a tenere banco la pizza, seguita dal sushi e dal mango, new entry curiosa sul podio dei cibi più fotografabili. Ma perché lo facciamo? La scrittrice gastronomica Laura Hadland ha commentato così la ricerca: "È stato anche dimostrato che scattare foto ai propri piatti aiuta a rendere il cibo più piacevole e gustoso. Infatti, creando un rito intorno all’esperienza del cibo, si mangia in maniera più presente e consapevole. Inoltre, prestando più attenzione al cibo di fronte a noi, si è più propensi a gustarne ogni boccone!". Se bastasse fotografarli per sentirsi soddisfatti avremmo sconfitto il problema dell'obesità!