Deride e bullizza un elefante su TikTok: multato

Shashika Gimhan Dhananjaya Rajasinghe è una guida turistica che lavora nello Sri Lanka. Qualche settimana fa ha pubblicato un breve video di 20 secondi dove appare un elefante, impaurito e vessato proprio dall’autore del video. Dalle immagini si vede un’auto blu, guidata dalla guida turistica, che segue l’animale; l’elefante, di piccole dimensioni e probabilmente cucciolo, è chiaramente spaventato, indietreggia e cerca di rifugiarsi nella vegetazione mentre l’uomo lo segue puntandogli i fari addosso.

Ovviamente dopo la pubblicazione del video che doveva essere “divertente”, l’uomo è stato ricoperto di critiche e il suo profilo TikTok cancellato. Il video ha però continuato a circolare su altri profili e canali, questo è servito alle autorità per rintracciare l’uomo e multarlo per il suo insulso gesto. Non una sanzione qualsiasi, a Shashika Gimhan Dhananjaya Rajasinghe è stata recapitata una multa di 200 mila rupie (869 euro), che per intenderci equivale a venti volte il salario minimo del Paese. Gli elefanti in questo Paese sono considerati un patrimonio nazionale e sono intoccabili. Catturare elefanti selvatici in Sri Lanka è un crimine che può essere punito anche con la morte. Una bella vittoria per gli animalisti, che festeggiano. Per Jayantha Jayewardene, esperto di elefanti asiatici, la multa è invece troppo poco: "La multa da sola non è sufficiente per fermare questo tipo di crudeltà”, ha dichiarato. Sicuramente la sanzione servirà da lezione per tutte le guide turistiche e i tiktoker spiritosi del Paese.