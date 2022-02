Fare l’amore fa dimagrire: ecco quante calorie si consumano

Quanto sarebbe bello poter rinunciare alla palestra per dedicarsi a un’attività decisamente più divertente come il sesso e perdere le stesse calorie? Se vi dedicate per bene all’attività sessuale forse non è un’impresa impossibile. I dati raccolti da anni di ricerche dicono che le donne durante un rapporto della durata media di 24 minuti, bruciano circa 80 calorie mentre gli uomini ne bruciano più o meno 100 o 120. Si può fare di meglio però, se vi dedicate a un rapporto veloce e intenso permette di consumare circa 600 calorie per 10 minuti di rapporto sessuale e magari vi divertite anche di più. Anche il sesso orale può aiutare, se vi applicate in un bel 69 brucerete 120 calorie per 15 minuti, che comunque potete aumentare a piacimento, è il caso di dirlo.

Attenzione perchè anche il semplice baciarsi (ma con passione) fa bruciare calorie: se ci si bacia per un’ora si arrivano a bruciare fino a 200 calorie complessive, certo probabilmente non vi capita dai tempi delle medie di baciare qualcuno così a lungo, ma mai dire mai. Insomma fare l’amore può essere una valida alternativa alla palestra, ma dovete farlo con passione, altrimenti rischia di farvi perdere meno calorie che scendere a prendere la posta.

Non limitatevi alle solite 2 o 3 posizioni che fate da quando vi siete conosciuti, vi state perdendo un sacco di attività fisica potenziale che neanche immaginate. Parlatevi e scoprire insieme i meandri del kamasutra atletico, avrete grandi soddisfazioni e poi potrete permettervi uno spuntino in più per premiare lo sforzo!