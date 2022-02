La suocera si presenta al matrimonio del figlio vestita da sposa: presa a torte in faccia

La fantasia non ha limiti, ma anche la realtà a volte non scherza: una donna si è presentata al matrimonio del figlio indossando un abito da sposa. Tutti sanno che ci sono alcune semplici regole da rispettare quando si celebra un matrimonio: la prima è non vestirsi di bianco o in qualunque altro colore o vestito simile al vestito della sposa che deve essere la protagonista indiscussa di quel giorno. Questa storia racconta l’esatto opposto: la suocera voleva indossare un vestito che il figlio e la nuora hanno considerato inappropriato per la cerimonia, così la signora ha pensato bene di rispolverare il suo abito da sposa, usato solo un anno e mezzo prima per risposarsi, e indossarlo al matrimonio del figlio. Immaginatevi la faccia della nuora quando ha visto la sfacciataggine della donna. Gli sposi però sono stati bravi a non perdere il controllo, non subito almeno.

"Già sono insicura riguardo il mio aspetto - ha spiegato la giovane sposa al Sun - figuriamoci dover competere con mia suocera proprio nel giorno del mio matrimonio. Questo per me è stato uno schiaffo e non mi ha certamente aiutata". Ma la vendetta è arrivata puntuale al momento del taglio della torta. Esiste questa piacevole tradizione di gettare la prima fetta di torta in faccia alla sposa, e le tradizioni vanno rispettate, così lo sposo ha spiaccicato la torta in faccia alla mamma: "Pensavo volessi essere tu la sposa", ha detto il figlio alla madre.

Lei non ha potuto che accettare sportivamente l’affronto restituito e farsi una risata. “Alla fine ha riso – ha raccontato la sposa – ma non mi toglierò mai dalla testa la gloriosa immagine della sua faccia subito dopo il gesto di mio marito; era scioccata e furiosa”. Adesso la coppia sì che può vivere felice e contenta, complice nella vendetta!