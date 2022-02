Scoperto il virus della stupidità: causa 7- 9 punti in meno del QI

Newsweek ha riportato la notizia di uno studio che potrebbe essere preoccupante: i ricercatori della John Hopkins Medical School e dell'Università del Nebraska, negli Usa, avrebbero trovato una correlazione tra un particolare virus e il quoziente intellettivo di chi ne è affetto. In particolare secondo i ricercatori chi è affetto dal Virus chiamato ATCV – 1 risulta statisticamente avere un quoziente intellettivo più basso, anche di 7/9 punti. Il virus è stato ribattezzato dai ricercatori “virus della stupidità” perché ridurrebbe la capacità di rispondere agli stimoli. Il test ha fatto emergere che le persone con un punteggio del QI inferiore erano le stesse che sono risultate positive al virus. Per avere un’ulteriore conferma gli scienziati hanno inoculato il virus nei topolini da laboratorio che subito hanno sviluppato alcuni cambiamenti: meno interesse verso nuovi giochi, meno capacità di orientamento e di trovare vie di fuga. Secondo il virologo Robert Yolken, principale autore dello studio, il batterio ATCV – 1 potrebbe inoltre danneggiare la memoria ed altre funzioni intellettive. Ma se la stupidità fosse un virus, dovremmo coltivare la speranza che si sviluppi un vaccino anche per questo? Sarebbe bellissimo.