Energia elettrica senza fili e a grande distanza: è quasi realtà!

L’energia elettrica per essere trasmessa da un punto A a un punto B, senza cavi, ha bisogno di onde elettromagnetiche che vengono riconvertite in energia elettrica una volta giunte nelle stazioni di destinazione. La trasmissione elettrica wireless (anche a grande distanza) è quasi realtà secondo i manager di Emrod, start-up neozelandese che ha già condotto alcuni test in questo campo, con buoni risultati. Per poter lavorare su grande distanza, occorre creare una versione più potente e controllabile dei segnali radio utilizzati tutt’oggi per alcune applicazioni in Tv e telefonini, ad esempio.

Emrod prevede un sistema fatto di 4 apparecchiature: un alimentatore, due antenne e una serie di relè che lungo il viaggio evitano che il segnale si disperda o perda potenza. Nella stazione di arrivo materiali conduttori alternati a placche isolanti riconvertono le microonde in energia. Per la startup neozelandese il sistema è efficace al 70%; è stato sperimentato in ambiente chiuso su una distanza di 200 metri; la nuova sfida è sperimentarlo all’aperto e su distanze maggiori, come prevede il piano. L’obiettivo è riuscire a portare la corrente da una stazione di terra fino a un'isola privata che dista 30 km dalla costa neozelandese. Ma c’è una nota negativa in tutto ciò, ed è la scarsa sicurezza. Le microonde scaldano, come ben sappiamo, quindi se uno stormo di uccelli si trovasse a passare in mezzo al fascio di microonde finirebbe arrosto. Ma Emrod ha pensato anche a questo: il fascio di energia è circondato da un raggio laser, se qualcosa dovesse interromperlo attraversandolo, tutto si spegnerebbe all’istante, con delle batterie che si accenderebbero nella stazione di destinazione per evitare il black-out. I vantaggi di un sistema energetico “wireless” è sicuramente il risparmio rispetto a un sistema con cavi convenzionali e sarebbe rivoluzionario, pensate alla trasmissione di energia solare dallo spazio alla Terra, ad esempio…