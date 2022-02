Se non avete mai provato la Camminata della Gratitudine, fatelo

Avete mai sentito parlare di scienza della psicologia positiva? Si tratta di una teoria per cui emozioni positive attirano ancor più felicità e di conseguenza salute e successo nella vita. Insomma pensare positivo farebbe bene e attirerebbe la fortuna. Per tenere in allenamento il pensiero positivo ci sarebbe un metodo molto efficace: la Passeggiata della Gratitudine. Si dice che la definizione si atsta coniata da Tony Robbins, un life coach statunitene; è un’attività che ha poche regole: la prima è concentrarsi sull’essere presente e grato. La camminata si può fare da soli o in compagnia, restando in silenzio o condividendo con il vostro compagno/a di cammino i motivi della vostra gratitudine. Sarebbe opportuno stabilire un’intenzione prima di partire e prepararsi: spegnere il telefono, concentrarsi. Nella fase iniziale della camminata bisogna rimanere focalizzati su di sé, sul proprio respiro, ma con calma si può poi provare a rivolgere lo sguardo all'esterno, alla natura, ai suoni, agli odori. Infine concentrarsi nel trovare motivi per essere grato anche nelle cose più improbabili, come delusioni passate che ti hanno però fortificato; magari all’epoca non eri in grado di vederne i lati positivi, ma con la calma della passeggiata e del tempo che è passato, sarà più facile. Tieni poi stretto a te il sentimento di gratutidine anche una volta finita l’esperienza del cammino.

I benefici che segnala chi pratica la Gratitude Walk sono molti:

migliora l’umore

aiuta a focalizzare i tuoi obiettivi

è un calmante naturale

liber da pensieri ed emozioni tossici

aiuta a guardare le cose in modo diverso

aumenta l’autostima e l’empatia

migliora il sonno

è ispirazionale

aumenta la circolazione sanguigna



Provate per credere; c’è sempre un motivo per sentirsi grati!