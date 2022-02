Come mai i cani annusano le parti intime delle persone?

Quando incontriamo degli amici o interagiamo con degli sconosciuti, in compagnia di un cane, spesso succede che si crei imbarazzo perché il quadrupede va dritto come un treno a ficcare il muso tra le gambe delle persone che incontriamo. Ma capiamo perché lo fa. I cani hanno un olfatto molto sviluppato che è necessario a questa specie per capire un sacco di cose sul mondo esterno. Come molti mammiferi, anche i cani hanno delle ghiandole che rilasciano feromoni, ormoni che hanno un odore particolare; nei cani queste ghiandole sono sparse in diverse parti del corpo, con particolare accento nelle parti intime. Gli odori che emanano permettono al cane di recepire informazioni sull’età, il sesso, cambiamenti ormonali e lo stato d’animo degli altri cani, per questo annunsarsi è la prima cosa che fanno due cani per presentarsi.

Allo stesso modo quando un cane annusa le nostre parti intime, sta indagando: se non ci conosce vuole sapere qualcosa in più su di noi, se ci conosce probabilmente prova a capire di che umore siamo. Non c’è nulla di strano o imbarazzante in questo gesto che per loro è assolutamente naturale. I cani sono attratti soprattutto da donne con il ciclo, oppure donne che hanno da poco partorito, che sono in ovulazione o che hanno avuto un rapporto sessuale da poco. Il perché è presto detto, l’odore dei feromoni in queste circostanze è più marcato e consistente. Se il vostro cane lo fa, non ha senso sgridarlo (a meno che non diventi eccessivamente insistente), meglio spiegare al soggetto annusato come mai lo fa e specificare che è assolutamente normale per lui!