Locklan: il bimbo con la sindrome dei capelli spettinati

Quando si dice “chioma ribelle”, qui si ha perfettamente ragione. Locklan è un bimbo di 17 mesi con la sindrome dei capelli spettinati. I suoi capelli sono iniziati a crescere intorno ai cinque mesi, effettivamente avevano una forma irregolare, ma la mamma Katelyn Samples e suo marito, Caleb, hanno solo pensato che gli stessero venendo i capelli ricci, niente di strano.

I capelli però sembrava che avessero davvero vita propria, dritti in testa come spaghetti, e la conferma che qualcosa non andava è arrivata via social: uno sconosciuto ha fatto notare ai genitori che il figlio poteva avere una sindrome che rende i capelli impossibili da pettinare: “Sei sereno, pensi solo che tuo figlio potrebbe avere i capelli ricci, il che è di famiglia, e poi scopri che in realtà ha una rara sindrome: è stato pazzesco” ha detto Katelyn, ma in effetti, pur chiamandosi sindrome non è per fortuna niente di grave, i capelli sono fragili e possono intrecciarsi facilmente, ma si sporcano anche con difficoltà e questo è un pregio, soprattutto per un bimbo. Questa “sindrome” è molto rara ne esistono solamente 100 casi segnalati in tutto il mondo. Locklan attira sicuramente l’attenzione con la sua faccina buffa e questa chioma importante, tanto che su Instagram ha raccolto 16.700 follower. “Il nostro messaggio più grande è celebrare ciò che ti distingue e ciò che ti rende diverso. Informare sulla sindrome dei capelli impettinabili e poter ottenere maggiori informazioni” ha spiegato mamma Katelyn. In realtà il problema dovrebbe attenuarsi con la pubertà, quindi la chioma elettrica di Locklan rimarrà per lui solo un buffo ricordo.