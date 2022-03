Alcuni semplici consigli per un marzo "Hygge"

Hygge è una parola danese che sta prendendo campo in tutto il mondo; originariamente indica un sentimento positivo, la ricerca della felicità quotidiana, un senso di appagamento. Grazie a questa filosofia i popoli scandinavi sono abituati a cogliere il bello delle piccole cose, trovando qualcosa di positivo in ogni periodo dell’anno, nonostante il freddo! Ecco alcune attività (individuate da Green Me) in perfetto stile Hygge da poter fare con parenti ed amici:

Seminare: marzo è il mese ideale per dedicarsi alla semina dei fiori sia estivi che annuali. In terra o in vaso, scegliete piante che riflettano il vostro carattere o le vostre esigenze, a seconda di quanto avete il pollice verde e abbellite le vostre case, i vostri balconi. La vita mette sempre allegria.

Decorare la casa: ci sono diversi modi per abbellire casa, uno semplice ed economico è quello di raccogliere dei fiorellini in giro e farli seccare. In questo modo potrete approfittare di una bella giornata per prendere aria fresca e poi utilizzare i fiori fatti seccare per creare delle composizioni particolari o decorare regali e oggettistica. La creatività mette sempre di buon umore, a prescindere dal risultato.

Organizzare una vacanza: non c’è bisogno di avere una o più settimane di ferie, fantasticare e pianificare anche solo un fine settimana fuori casa è sempre eccitante; ci aiuta a uscire dalla noia della routine, Prendete la cartina e guardatevi intorno: ci sono così tante cose da scoprire, anche a portata di mano, basta informarsi un po’ e in questo internet ci viene incontro, poi spegnete tutti i device elettronici e immergetevi nella natura!

Cucinare: utilizzate la frutta di stagione per creazioni inusuali. Oltre alla polpa, anche la buccia degli agrumi, che in questo periodo non mancano, è ottima per aromatizzare torte e piatti gourmet. Fatevi ispirare e non butatte via niente!

Hygge come abbiamo detto è una filosofia più che una specifica attività, un approccio che potete applicare ad ogni vostro passatempo. A volte un cambio di prospettiva può rendere la vostra vita più Hygge!