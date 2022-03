Stress da lavoro: ecco come sconfiggerlo

In questi due anni di pandemia siamo tutti un po’ esauriti. Il termine più elegante per dirlo arriva da oltreoceano ed è burnout: termine inglese che significa letteralmente “bruciato”. Quando si è “arrostiti” dallo stress lavorativo potrebbero insorgere cefalee croniche, insonnia, mal di stomaco e insofferenza. Ci si sente svuotati emotivamente, fisicamente e mentalmente. Le conseguenze più probabili quindi sono l’assenteismo, il senso di frustrazione, non si ha più voglia nemmeno di vedere i colleghi.

Ma si può evitare di fare questa fine, seguendo alcune regole anti-stress:

Trova un'attività che ti liberi la mente. Yoga se sei una persona che ama la meditazione e la tranquillità, ma anche pugilato o arti marziali se vuoi sudare via tutte le ansie. Per altri il giardinaggio può avere quest'effetto, va bene qualsisi hobby, basta che sia "svuota-mente"

Cura l'alimentazione. Il benessere psicofisico passa anche attraverso la dieta. Evita i grassi saturi, meglio pesce e frutta secca e antiossidanti ricchi di vitamina C ed E che puoi trovare in agrumi, frutti rossi, verdure.

Mangia poco e piano. Concediti il tempo per pranzare lentamente, lontano da scrivania e pc, mangiare lentamente aiuta il processo digestivo.

Crea un’agenda quotidiana. Non devi fare tutto e subito, quindi crea una lista di priorità e di cose che puoi rimandare a domani, dai ad ogni cosa la giusta importanza.

Fai più pause. Tirare dritto per 8 ore di lavoro non ti renderà più produttivo; quindi prenditi brevi pause per ossigenare il cervello e riprendi più lucido di prima.

Personalizza la tua scrivania. L'ambiente in cui lavori deve riflettere la tua personalità e farti sentire accolto; rendilo famigliare con oggetti a cui tieni e che ti fanno sentire a tuo agio.

Ascolta musica rilassante. Quando non sei in call o non stai facendo qualcosa che richieda il 110% della tua attenzione, scegli un sottofondo musicale che ti aiuti a lavorare, per qualcuno è la musica classica, per altri qualcosa di più scatenato. Scegli la tua colonna sonora e se necessario usa le cuffie.

Immergiti nella natura. Niente è rigenerante come una passeggiata all'aria aperta, magari lontano dal traffico. Finito il lavoro, concediti sempre una boccata d'aria, soprattutto nel fine settimana, sfruttalo per sintonizzarti con il verde e la natura. Tornerai in ufficio con la pace dei sensi.